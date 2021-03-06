"هفضل أقول اللي علمتهولي كل يوم" .. سهر الصايغ توجه رسالة إلى سوسن ربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة سهر الصايغ، الفنانة سوسن ربيع، التي رحلت عن عالمنا اليوم متأثرة بفيروس كورونا.

نشرت سهر صورًا تجمعهما، من كواليس مسرحية "المتفائل"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :" مع السلامه حبيبتي، أجمل إنسانة وأطيب قلب وأحلى صحبة وأمتع أيام، بحبك بجد، عمري ما هنساكي وهفضل أقول اللي علمتهولي كل يوم قبل العرض..وإلى لقاء قريب بإذن الله الفنانة سوسن ربيع في ذمه الله البقاء والدوام لله أرجو الدعاء".

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة الفنانة سوسن ربيع، عن 59 عاما، عبر موقع "فيسبوك".



وكتب الفنان عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية: "‫البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنانة القديرة ‫سوسن ربيع، ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

جدير بالذكر أن الفنانة سوسن ربيع بدأت التمثيل في سن مبكرة وشاركت في عدد كبير من الأعمال، وأبرز أدوارها شخصية ابنة الفنان فؤاد المهندس في مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة".