انتحار سجين في المغرب بعد شهر على قتله والدته

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

وضع معتقل مغربي على ذمة التحقيق حدا لحياته يوم السبت، بعد إلقاء نفسه من الطابق الثاني في مستشفى في مدينة وجدة شرق المملكة، حيث كان يخضع للعلاج.

ووفق بيان للأمن المغربي، فإن ”المنتحر كان قد قتل والدته ضربا حتى الموت الشهر الماضي، قبل أن يضرم النار في جسده ويصاب بجروح خطيرة ليدخل المستشفى على إثرها لتلقي العلاج“.

وكانت مصادر محلية قد أشارت أن الجاني استخدم حجرا في قتل والدته الستينية، وأنه يعاني من اضطرابات نفسية، لذلك كان يتلقى علاجا نفسيا في المستشفى، إلى جانب العلاج الخاص بحروقه.