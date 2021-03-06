بالصورة: الظهور الاول للممثلة حلا شيحة والداعية معز مسعود بعد زواجهما

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 6 - مارس - 2021 7:34 مساءً

ظهرت الفنانة حلا شيحة لأول مرة بصحبة زوجها الداعية معز مسعود، بعد الاحتفال بزواجهما في الـ9 من شهر شباط/فبراير الماضي.

ونشرت شيحة عبر حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“ صورة برفقة زوجها وبصحبة أبنائها، وعلقت عليها بالقول: ”الحمد لله يوم جميل مع العيلة، ربنا يحفظ لنا ولكم ولادنا جميعاً“.

واحتفل الثنائي بزواجهما الشهر الماضي، حيثُ شاركت حلا شيحة عبر حسابها على ”إنستغرام“ جمهورها بصور من عقد قرانها على الداعية معز مسعود، من داخل أحد الفنادق الشهيرة المطلة على النيل.

وعلّقت حلا شيحة على الصورة آنذاك بالقول: ”اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة، وحبيت أشارككم لحظات فرحتنا“.

وظهرت قصة حب الثنائي، في الـ13 من شهر حزيران/يونيو من العام الماضي، عندما نشر الداعية مسعود، عبر حسابه على ”إنستغرام“، صورة له ماسكا غيتارًا، وعلقت حلا شيحة عليها قائلة: ”هاي معز مين واخد الصورة“، ليرد عليها معز: ”شخص مهم أوي“.

وفي الـ2 من شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي أعلنت حلا شيحة عن علاقتها مع الداعية معز مسعود، عبر حسابها بموقع ”إنستغرام“، بعد إهدائه لها أغنية بصوته بعنوان ”المقاتل“، حيث قال: ”لقد سجلت أغنيتي التي كتبتها عام 2007 وهي إهداء لكِ يا فتاة، رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن“.

وأعادت حلا نشر الأغنية، معلقة عليها: ”أشعر بكل كلمة في أغنيتك، نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لي، لديك الكثير لتقدمه، لا يمكنني الانتظار لرؤية كل شيء“.