لهذا السبب بيرس مورغان يطلب منع زواج أمراء بريطانيا بأميركيات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: انتقد المذيع البريطاني الشهير “بيرس مورغان”، دوقة ساسكس ميغان ماركل على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام قليلة من موعد بث مقابلتها المرتقبة مع أوبرا وينفري. وعلق مورغان على أحدث مقطع فيديو ترويجي على قناة “سي بي إس” التي زعمت فيه ميغان أن العائلة المالكة البريطانية منعتها من التحدث علانية، بينما كانت لا تزال عضواً بالعائلة.

وكتب مقدم البرامج التلفزيونية، البالغ من العمر 55 عاماً، على “تويتر”: “تحررت من الواجب الملكي، لكنها تواصل استغلال ألقابها الملكية لكسب الملايين من الدولارات.. يالها من مخادعة”.

في المقطع الجديد، قالت ميغان إنها اضطرت لرفض دعوة وينفري للمقابلة الأولية في 2018 لأن القصر كان يمنعها من التحدث علانية مع الصحافة.

وخلال المقطع تذكرت وينفري عندما رفضت ميغان المقابلة معلقة: “أنا آسفة، هذا ليس الوقت المناسب”.

من جانبها، قالت ميغان: “نعم، أتذكر تلك المحادثة جيداً.. لم يكن مسموحاً لي حتى أن أحظى بتلك المحادثة معك شخصياً، صحيح؟ كان لا بد من وجود أشخاص من جانبهم خلال اللقاء”.

كما استنكر مورغان مذيع برنامج “Good Morning Britain” بعض محبي ميغان الذين انتقدوا كيت روبرتسون، مؤسسة One Young World، لقولها إن على ميغان وزوجها الأمير هاري مناقشة قضاياهما على انفراد.

واعتذرت روبرتسون في وقت لاحق عن تعليقاتها بعد تلقي رد فعل عنيف. وكتبت: “أنا آسفة للغاية، لقد أرسلت تغريدة هذا الصباح تنتقد بلا داع الأشخاص الذين أحبهم وأهتم بهم وعملت معهم لفترة طويلة”.

من جانبه، رد مورغان على “تويتر” قائلاً: “مثير للاشمئزاز.. هذا ما يحدث عندما تنتقد ميغان ماركل.. تفرض عليك عصابة متسلطة شريرة الخضوع”.

ثم قارن مورغان، ميغان مع واليس سيمبسون، الزوجة الأميركية المطلقة لدوق وندسور، الملك البريطاني السابق إدوارد الثامن، وكيف تنازل عن العرش ليبقى متزوجاً منها.

وكتب مورغان: “أعتقد أنه ربما حان الوقت لمنع أمرائنا البريطانيين من الزواج بأميركيات”.

وعندما تم انتقاده بسبب تغريدته، رد مورغان: “أنا فقط ألاحظ أنه في كل مرة يتزوج فيها أمير بريطاني من امرأة أميركية، فإن الأمر يتحول إلى كارثة كاملة تلحق أضراراً جسيمة بالعائلة المالكة.. هذه حقيقة لا جدال فيها”.

كما انتقد مورغان الأمير هاري لأنه سمح ببث المقابلة بينما كان جده الأمير فيليب في المستشفى ويتعافى من إجراء في القلب.

وكتب مورغان: “ما تفعله عائلة ساسكس في مثل هذا الوقت المقلق للغاية لصاحبة الجلالة هو أمر مخزٍ تماماً.. لا أستطيع أن أفهم لماذا ترك هاري لزوجته تحطيم عائلته على التلفزيون العالمي في هذا الوقت، مع العلم بمرض جده”.