ظافر العابدين لأول مرة منتج ومخرج سينمائي.. وهذه التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أعلن النجم التونسي ظافر العابدين، عن خوضه تجربة جديدة عليه تماماً في عالم السينما وهي إخراج وإنتاج وكتابة سيناريو فيلم سينمائي جديد يحمل اسم “غدوة”، بالإضافة إلى مشاركته فيه كممثل رئيسي.

وكشف العابدين في مؤتمر صحفي عقده في تونس عن تفاصيل ذلك الفيلم السينمائي، موضحاً أنه سيبدأ تصويره قريباً. مؤكداً أنه صاحب الفكرة الأساسية للعمل، وأن الفيلم سيكون تونسياً بالكامل واصفاً التجربة بأنها حلم وأراد تجسيدها على أرض الواقع.

وبحسب الصور التي جرى نشرها عبر حسابات محبي ظافر العابدين، ظهر الفنان التونسي بلوك مختلف بعض الشيء عن آخر أعماله الدرامية “عروس بيروت”.

وقال ظافر العابدين إنه سيظهر في الفيلم بشخصية أبْ يُدعى “حبيب”، وسيكون بجواره ابنه “أحمد”، رافضاً الخوض في تفاصيل أكثر للحفاظ على قصة العمل حتى يبدأ التصوير.

وأوضح أن الفيلم سيضم عدة أسماء معروفة من الممثلين المقيمين في تونس، معلناً أنه لن يخوض سباق دراما رمضان المقبل 2021 بسبب انشغاله بتصوير عمله الذي سيتولى إخراجه بنفسه.

وتفسيراً لاختيار اسم “غدوة” كعنوان للفيلم، قال إنه اختار عنوانه بعد تفكير عميق، حيث أن الكلمة لها ارتباط وثيق بلهجة التونسيين، وحياتهم اليومية.

وتقرر بدء التصوير، السبت، في عدد من أحياء العاصمة تونس بينها المدينة العتيقة، وشارع الحبيب بورقيبة، الشارع الرئيسي في العاصمة، بينما نوّه إلى أن وجود المنتجة السينمائية درة بوشوشة إلى جانبه ساعده واصفاً نفسه بـ”محظوظ”.

ويعد فيلم “العنكبوت” آخر الأعمال السينمائية التي يشارك فيها ظافر العابدين قبل تصوير فيلم “غدوة” حيث أنهى كافة مشاهدة إلى جانب أحمد السقا، ومنى زكي، ويسرا اللوزي.