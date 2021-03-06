نيكولاس كيج يتزوج للمرة الخامسة.. وهكذا علق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تزوج الممثل الأميركي الشهير نيكولاس كيج من صديقته ريكو شيباتا ذات الـ 26 عاماً، في حفل صغير في لاس فيغاس في 16 فبراير الماضي، ووفقاً لما أكدته قناة فوكس نيوز الإخبارية، فهذا هو زواج كيج الخامس.

وأكد كيج الحائز علي جائزة الأوسكار والبالغ من العمر 57 عاماً نبأ زواجه من شيباتا في تصريح لقناة فوكس نيوز يوم الجمعة “هذا صحيح ونحن سعداء للغاية”.

وتزوج نجم “National Treasure” وشيباتا في حفل زفاف صغير للغاية وحميم في فندق “واين”، وفقاً لما قاله المتحدث باسم كيج، فقد تم اختيار تاريخ الزفاف تكريماً لذكرى ميلاد والد كيج الراحل”.

الجدير بالذكر، أن العروس ارتدت زي كيمونو فستان زفاف مصنوع يدوياً في مدينة كيوتو اليابانية، بينما ارتدى العريس بدلة توكس من توم فورد.

وخلال حفل الزفاف، تبادل العروسان الوعود الكاثوليكية والشينتو التقليدية (أشهر تقاليد الزواج التقليدي في اليابان)، وبعد الزفاف، انضم الزوجان السعيدان في احتفال صغير حضرته زوجة كيج السابقة، أليس كيم وابنهما كال.

يشار إلى أن كيج التقى شيباتا في اليابان قبل أكثر من عام. وكان نجم “فيس أوف” قد تزوج سابقاً أربع مرات، آخرها في مارس 2019 من إيريكا كوكي واستمر الزواج أربعة أيام، كما تزوج من الممثلة باتريشيا أركيت في الفترة من 1995 إلى 2001، وليزا ماري بريسلي من 2002 إلى 2004، وأليس كيم من 2004 إلى 2016.

لدى كيج ولدان، ويستون ذو الـ30 عاماً، من علاقته بالممثلة كريستينا فولتون وكال إل ذو الـ15 عاماً، من زواجه من أليس كيم.