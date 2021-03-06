جيجي حديد تشارك في أول عرض أزياء بعد 5 أشهر من ولادة طفلتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أطلت العارضة، جيجي حديد، على منصة عروض الأزياء لأول مرة بعد 5 أشهر من ولادة طفلتها. ولفتت جيجي (25 عاماً) الأنظار إلى منصة أسبوع موضة ميلانو يوم أمس الجمعة، إذ مشت بخطوات راسخة وبرشاقتها المعهودة رغم مرور فترة قصيرة على إنجابها لطفلتها الأولى “إم خاي”.

وشاركت جيجي في عرض أزياء فيرساتشي لخريف وشتاء 2021 جنباً إلى جنب مع شقيقتها بيلا (24 عاماً)، وظهرت بإطلالة كاملة باللون الأسود، تميزت بفستان شيفون ذا توب شفاف مزين بنقشة مميزة. كما أبرزت رشاقة ساقيها في جوارب طويلة شفافة بنفس النقشة، بينما اعتمدت شعر مستعار باللون النحاسي وعيون مزينة بآيلاينر استثنائي باللون الأزرق.

وظهرت لاحقاً بإطلالة مختلفة تألفت من بليزر أسود وكروب توب وتنورة بنفس اللون، وأكملت إطلالتها بجوارب سوداء وحقيبة مميزة، كما أطلت بفستان قصير منقوش أبرز رشاقة خصرها.

بالإضافة إلى جيجي، أطلت على المنصة العارضة الروسية “إيرينا شايك” (35 عاماً) بإطلالتين مختلفتين، ولكن بنفس اللون الأسود وبدت غاية في الجاذبية.

الجدير بالذكر أنه نظراً لجائحة كورونا وقواعد التباعد الاجتماعي، تم بث عرض فيرساتشي عبر (يوتيوب) بعد تسجيله مسبقاً، كما يُذكر أنه من الفساتين إلى الجوارب، تميزت مجموعة فيرساتشي لخريف وشتاء 2021 بنقشتها الجديدة، “فيرساتشي غريكا” والمستوحاة من أحد أشكال الزخرفة اليونانية المعروف باسم “المفتاح اليوناني”.

وقدمت جيجي خلال الشهر الماضي نصيحة لطيفة للأمهات الجدد إذ قالت: “أود أن أقول إنه علينا جميعاً محاولة التركيز على قضاء بعض الوقت لأنفسنا، ففي هذه الفترة، أحياناً لا أغسل وجهي ولا أمشط شعري لبضعة أيام”. وأضافت: “لذلك، أريد أن أذكركم بأن هذا ليس مظهري كل يوم، فأنا أحياناً قد أظل اسبوعاً من دون لمسة مكياج، نحن نقوم بعمل رائع، لذا، ذكرن أنفسكن أنكن تبذلن قصارى جهدكن وتقمن بعمل رائع. أنني فخورة بكن حقاً”.