كيم كارداشيان تعلق على أزمة بريتني سبيرز: لا أحد يستحق هذه القسوة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: علقت نجمة تليفزيون الواقع الأميركية، كيم كارداشيان على تجربة المغنية بريتني سبيرز بعد مشاهدة الفيلم الوثائقي Framing Britney Spears.

وفي بيان نشرته على حسابها في “انستغرام”، تحدثت كيم، 40عاماً، عن المعاناة التي مرت بها بريتني خلال حياتها المهنية، قائلة إنه لا أحد يستحق هذه القسوة وأنها تتعاطف مع نجمة البوب.

وقالت: “شاهدت أخيراً الفيلم الوثائقي لبريتني سبيرز هذا الأسبوع وجعلني أشعر بالكثير من التعاطف معها، الطريقة التي لعبت بها وسائل الإعلام دوراً كبيراً في حياتها يمكن أن تكون مؤلمة للغاية ويمكن أن تحطم أقوى شخص”.

وتطرقت كيم في حديثها إلى معاناتها من التدقيق في حملها الأول وكيف تأثرت ثقتها وصحتها العقلية عندما أصبحت زيادة وزنها محل تدقيق وسائل الإعلام. وأضافت: “بالنسبة لتجاربي الخاصة، أتذكر وقتاً شعرت فيه بهذا الأمر، عندما كنت حاملاً في نورث، كنت أعاني من تسمم الحمل، مما جعلني أبدو بوزن هائل بشكل لا يمكن السيطرة عليه”. وأشارت إلى أنها كانت في حالة صعبة بسبب التعليق المستمر على وزنها.

وشاركت كيم عدداً من أغلفة المجلات التي تضمنت صوراً لحملها وكانت تنتقد ملابسها وتشير إلى زيادة وزنها، وتم وصفها بالسمينة والسخرية من الإفراط في تناول الطعام.

يُذكر أن فيلم Framing Britney Spears يركز على صعود سبيرز للأضواء وصراعها على الوصاية مع عائلتها وتأثير وسائل الاعلام في سقوطها المدوي.