ماذا في تفاصيل صفقة ديفيد بيكهام مع “ديزني”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: وقع نجم المنتخب الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام صفقة ضخمة مكونة من 7 أرقام مع شركة “ديزني” لإنتاج مسلسل تلفزيوني جديد حول لاعبي كرة القدم الشباب الذين نشأوا في المدن الداخلية.

وتحدثت “ديزني” مع اللاعب الأسطوري، البالغ من العمر 45 عاماً، بشأن تقديم العرض وكان متحمساً بشكل كبير للفكرة، لأنها تعكس حقاً تجربته الخاصة، وفقاً لصحيفة “ذا ميرور” البريطانية.

وقال أحد المصادر إنه تم اختيار بيكهام تحديداً بسبب تجاربه الحياتية ونجاحه، وأضاف أنه تأثر كثيراً بالفكرة، بالإضافة إلى أنه لا يزال ملتزماً بالمواهب الشابة في اللعبة.

ويُعتقد أن تصوير المسلسل قد تأخر بسبب جائحة فيروس “كورونا”، إلا أنه من المتوقع استئناف التصوير في صيف 2021.

يأتي ذلك في أعقاب ورود تقارير في أكتوبر الماضي أشارت إلى أن ديفيد وزوجته فيكتوريا بيكهام وقعا صفقة بقيمة 16 مليون جنيه إسترليني مع”نتفلكس” لإنتاج مسلسل عن حياتهما، ويُعتقد أن المسلسل يروي قصة حياة ديفيد ومسيرته المهنية.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت أيضاً إلى أن شركة فيكتوريا بيكهام، زوجة اللاعب الشهير، تكبدت خسائر تتجاوز 46 مليون جنيه إسترليني منذ إطلاقها، وحذر الخبراء من قدرة الشركة على الاستمرار بعد أن سجلت خسائر قدرها 11.8 مليون جنيه إسترليني لعام 2019 و 12.3 مليون جنيه إسترليني لعام 2018.