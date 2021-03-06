بالصور: نيكولاس كيدج يتزوج للمرة الخامسة.. يابانية تصغره بـ 31 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفل الممثل الأمريكي نيكولاس كيدج، بزفافه للمرة الخامسة، من اليابانية ريكو شيباتا، في حفل اقتصر على المقربين منه فقط، والمثير أن أليس كيم، الزوجة السابقة لنيكولاس كيدج، وابنهما كال، حضرا حفل الزفاف، نظرا لعلاقة الصداقة التي تجمعه بزوجته السابقة.

وكان الزواج الأول للنجم الأمريكي من باتريشيا أركيت عام 1995، واستمرت الزيجة حتى 2001، أما زواجه الثاني فكان من أليزا ماري بريسلي، ابنة نجم البوب الأمريكي إلفيس بريسلي ولم يستمر سوى 3 أعوام وانفصلا عام 2004.





ووفقا لما ذكرته مجلة People الأمريكية، أقيم الحفل يوم 16 فبراير/شباط الماضي، الموافق ميلاد والد نيكولاس كيدج. وكان الحبيبان التقيا في اليابان منذ أكثر من عام وأعلنا خطبتهما أغسطس/آب الماضي.

وقالت شبكة "foxnews" إن نيكولاس كيدج (57 عاما) وريكو (26 عاما)، طلبا الحصول على رخصة زواج.