مريم أوزرلي "ميني ماوس" في جلسة تصوير جديدة

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"الخليج 365" من بيروت: نشرت الممثلة التركية الشهيرة ​مريم أوزرلي​ جلسة تصوير جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستغرام ظهرت فيها بزي شخصية الرسوم المتحركة الشهيرة "ميني ماوس" بفستانها الأحمر المنقط بالأبيض وأذني الفأرة الشهيرة.

الصور التقطت بعدسة المصور بيدرو دا سيلفا المقيم في برلين.

وفي وقت سابق تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة مسرّبة لحبيب الممثلة التركية الشهيرة في الوطن العربي بشخصية "السلطانة هيام" في مسلسل "حريم السلطان" ووالد إبنتها الثانية، والذي كانت كشفت من قبل عن أنه من الجنسية الأميركية دون أن تفصح عن أي معلومات شخصية عنه وعن شكله.

وبحسب العديد من التقارير التركية، فإن هذه الصورة التي ظهرت فيها أوزرلي وهي تحلق لحية حبيبها، كانت نُشرت عبر الحساب الخاصة لإبنتها الكبرى لارا جان (7 سنوات) عبر انستغرام، وبعد إنتشارها قامت أوزرلي بحذف الصورة وإغلاق الحساب بشكل تام.

