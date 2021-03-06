شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يصور كليب جديد بعنوان "باشا" فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد حاليًا النجم إيهاب توفيق فى دبى لتصوير كليب جديد بعنوان "باشا" من كلمات محمد شكرى، وألحان بينو، وتوزيع الموسيقى حازم منسى، من إخراج عادل سرحان، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة بعد انتهاء تصوير ومونتاج كليب.

من ناحية أخرى طرح إيهاب توفيق مؤخرًا، أغنيته الوطنية الجديدة التى تحمل اسم "100 تحية" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات محمد الجمال، وألحان وتوزيع فارس فهمى، وشارك إيهاب فى تصويرها المطربتان آية سلطان ونورهان المرشدى نجمة برنامج ذا فويس.



إيهاب توفيق فى كواليس كليب جديد

تدور أحداث فكرة الكليب عن مدى حب مصر، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفريق الأطباء لدورهم فى ظل ظروف فيروس كورونا، وتوجه أيضًا بالشكر للشرطة والجيش للحفاظ على أمن البلاد والقضاء على الإرهاب.

ومن كلمات الأغنية: "مصر مش ناسية اللى شيلها.. واللى فى الشدة افتكرها.. والرئيس فى خطابه قالها.. مصر تحيا.. وتحيا مصر، شعبها حافظ جميله‍ا.. طول ما فيها بيجرى نيلها.. عمرها ما يقل خيرها.. وأسالوا مين هى مصر".