شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى الهوارى لـ الخليج 365: غادة عادل أصيبت بفيروس كورونا وحالتها الصحية مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج مجدي الهواري إصابة الفنانة غادة عادل أم أولاده بفيروس كورونا منذ عدة أيام.

وقال الهواري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الحالة الصحية للفنانة غادة عادل مستقرة نوعا ما، وأنها عبرت الموجة الأولى من الفيروس، وأنها في المرحلة الحالية تعزل نفسها في المنزل وتتلقى العلاج اللازم.

وطالب مجدي الهواري جمهور الفنانة غادة عادل، بالدعاء بالشفاء لها، وأن تتجاوز تلك المحنة وتعود لجمهورها، لتستكمل تصوير أعمالها.

"غادة عادل" بدأت مشوارها الفني من الإعلانات، ثم جاءت شهرتها بعد مشاركتها فى فيديو كليب الفنان "هاني شاكر" فى أغنية "تخسري" عام 1997حيث توالت عليها عروض الكثير من الأعمال الفنية.