وزارة الثقافة التونسية تعلن استئناف كل الأنشطة الثقافية والفنية

محمد الفلاح - السبت 6 مارس 2021

أعلنت وزارة الثقافة التونسية، السبت، استئناف كل الأنشطة الثقافية والفنية بجميع فضاءات العروض مع تطبيق بروتوكول مجابهة كورونا.



كما أكدت، في بيان استئناف كافة أنواع التظاهرات والأنشطة والاحتفالات بالمؤسسات السياحية مع تطبيق البروتوكول الصحي للقطاع السياحي.

جاء هذا القرار بعد توقف لكل الأنشطة الثقافية منذ شهر ابريل /نيسان 2020، حيث تم إلغاء مهرجان قرطاج وتنظيم أيام قرطاج السينمائية دون حضور الجمهور.

وقد قاد عدد من الفنانين التونسيين في الفترة الأخيرة حملة على صفحات التواصل الاجتماعي مطالبين فيها بعودة الأنشطة الثقافية وفتح دور السينما والمسرح

وكان الفنان التونسي ونقيب الفنانين صابر الرباعي طالب في تصريحات إعلامية بعودة الأنشطة الثقافية ورفع الحظر سريعا وبوضع شروط وبروتوكول واضح والعودة إلى العمل الفني والثقافي للنشاط.

كما أكد نقيب الفنانين في حصة إذاعية بإذاعة موزاييك المحلية "أنه لا بد للدولة أن تراجع نفسها وأن تتجنب العمل بسياسة الكيل بمكيالين"، مشيرا إلى أن من غير المنطقي السماح للأحزاب بالتظاهر ومنع النشاط الثقافي في نفس الوقت.

يشار إلى أن تونس سجلت 230 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ ظهور أول حالة في شهر مارس/آذار 2020، ووفاة 8100 حالة.