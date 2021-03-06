ظافر العابدين يفتح بوابة الإخراج بـ"غدوة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الفنان التعونسي، ظافر العابدين، دخوله عالم الإخراج بالفيلم الروائي الطويل "غدوة"، وجاء الإعلان خلال ندوة صحفية عُقدت، الجمعة، 5 مارس/آذار في مركز الفنون المعاصرة 32BIS بالعاصمة التونسية، كما أعلن أن الفيلم سيكون من بطولته وإنتاجه من خلال شركته DOUBLE

وعلق ظافر العابدين قائلاً: "كان الإخراج دائماً حلم حياتي، لكنني كنت أنتظر المشروع المناسب. وغدوة هي قصة قريبة جدًا من قلبي، وأشعر بها بقوة".

وأضاف: "إنها قصة تونسية، ولكن الجوانب الاجتماعية والإنسانية التي تنطوي عليها ستجعل الكثير من الناس يتفاعلون معها".

وعبر الممثل التونسي عن حماسه لإنتاج هذا الفيلم وأداء أحد أدواره إلى جانب كتابة السيناريو مع السينمائي المصري أحمد عامر.

وتوجه ظافر العابدين بالشكر للأطراف الداعمة لمشروع فيلمه من رعاة معبرا عن فخره بالتعاون مع المنتجة درة بوشوشة والتي تجمعه معها علاقة عمل وصداقة طويلة وكذلك شركة.MAD Solutions.





أما المنتجة درة بوشوشة مؤسسة شركة نوماديس إيماج قالت:"سيناريو فيلم (غدوة) جذبني رغم أني في العادة اختار مشاريعي على أساس الفكرة قبل البدء في كتابة السيناريو وتنفيذ الفيلم، وأود التشديد على إعجابي بأسلوب ظافر العابدين في كتابة السيناريو، فقد اكتشفت تمكنه من الكتابة السينمائية منذ سنوات طويلة، وأنا سعيدة بتعاوننا في فيلم غدوة".

كما عقب كل من علاء كركوتي وماهر دياب الشريكان المؤسسان لـ MAD Solutions في نفس السياق: "نعتقد أنه سيكون عملا مميز وفريد من نوعه، لأنه جوهره هو الشغف، فمنذ اللحظات الأولى لولادة المشروع، لاحظنا شغف ظافر بالفيلم ومدى تحمسه للقيام بتجربته الإخراجية الأولى".





تنطلق أحداث الفيلم عندما يجتمع شمل حبيب وابنه أحمد بسبب تدهور الحالة الصحية للأب، وما بين دوي أجراس الموعد النهائي وأحداث مفاجئة تشعل حالة من التوتر، يتبادل الأب والابن مقاعدهما، فيتورطان في موقف لم يستعدان له.

يشارك ظافر العابدين بطولة الفيلم نجلاء بن عبدالله، البحري الرحالي، غانم الزرلي، رباب السرايري، وأحمد برهومة، بينما تتولى الكيانات التالية رعاية الفيلم، وهي شركة صابرين للمياه المعدنية، وسلسلة متاجر فاتالس لمستحضرات التجميل، ومجموعة جاك للسيارات.

ومؤخراً عُرض لـظافر مسلسل The Eddy على منصة نتفليكس، وهو من إنتاج وإخراج المخرج الحائز على جائزة الأوسكار داميان شازيل، وتأليف جاك ثرون، ويشترك في عملية الإنتاج آلان بول.





كما صدر له فيلم الرعب خط دم على منصة "شاهد" احتفالاً بعيد الهالوين، وحقق أيضاً الموسم الثاني من المسلسل التلفزيوني عروس بيروت نجاحاً كبيراً عند عرضه مؤخراً على شاشة MBC4، ونال إشادة كبيرة في الوطن العربي.

ظافر هو بطل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ويتعاون مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة.

وفي مارس/ آذار 2018 كان ظافر ضيف شرف ندوة تحت عنوان مفهوم الرجولة في العالم العربي وشمال إفريقيا التي أقيمت في نيويورك بمؤسسة Japan Society، ونظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة بروموندو البرازيلية والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.



