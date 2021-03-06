شكرا لقرائتكم مهرجان البحر الأحمر بجدة في نوفمبر.. وعودة الزومبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تتناول الحلقة 41 من برنامج أون ديماند على "العربية" أفلاماً ومسلسلات عدة، حيث يبدأ فيها عزيز الزامل الحديث عن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في السعودية.

بدأ المهرجان في سنة 2019 في جدة وهو مبادرة غير ربحية أطلقته وزارة الثقافة السعودية، والغرض منه دعم قطاع الأفلام في المملكة والإثراء بالمحتوى السينمائي المحلي، ويعتبر أحد أهم الخطوات المعنية بدعم الأعمال المحلية وتقييم الأعمال ثم تكريمها بجوائز المهرجان، ويستهدف أيضا جميع الأعمال العربية والسعودية على حد سواء، وبسبب جائحة كورونا تأجل المهرجان من شهر مارس إلى شهر نوفمبر المقبل 2021.

ثم ينتقل مقدم البرنامج للحديث عن فيلم Army Of The Dead ، من إخراج زاك سنايدر . يتحدث الفيلم عن لاس فيغاس، حيث تحوّل سكانها إلى زومبي. في هذا الوقت تقرر مجموعة من اللصوص الذهاب إليها من أجل الحصول على أكبر غنيمة مالية ممكنة، والأموال هناك موجودة من دون أن يستطيع أحد الوصول إليها وبذلك يجدونها فرصة عظيمة للاستيلاء عليها، لكنهم يصطدمون ببحر من الجثث.

أما الموضوع الثالث فهو عن مسلسل مكوّن من 8 حلقات Shadow and Bone وهو مقتبس عن رواية خيالية حققت أرقاما ضخمة في مبيعاتها حول العالم. نكتشف فيها عالم مقسم إلى جزأين بحاجز ضخم من الظلام الدائم، ومنه تقتات المخلوقات غير الطبيعية من الإنسان، فتبدأ القصة مع جندية شابة تكتشف قوى من شأنها أن توحّد بلدها أخيرًا، ولكن اكتشافها هذا سيخلق الكثير من العداوات والمؤامرات ضدها. هذا المسلسل من أعمال نتفليكس الأصليّة وسيعرض في شهر أبريل المقبل.

وفي آخر الحلقة تناول مقدم البرنامج الفيلم الأميركي Luca من إصدار شركتي ديزني وبيكسر للإنتاج. يحكي الفيلم قصة لوكا باجورو فتى وحش البحر لديه القدرة على اتخاذ شكل الإنسان أثناء وجوده على الأرض وهذا الوحش بحري من عالم آخر أسفل سطح المحيط، يذهب ألبرتو مع صديقه إلى مدينة ساحلية على شاطئ الريفيرا الإيطالية لعيش حياة خالية من الهموم في صيف لا ينسى ولكن كل المتعة مهددة بسر عميق بعد ظهور ذلك الوحش البحري. يُعرض الفيلم في صالات السينما في شهر يونيو المقبل.