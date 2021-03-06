شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق عبد الحميد بعد إصابته بكورونا: مبخرجش ومصدر العدوى ممكن يكون الديلفرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان الكبير، توفيق عبد الحميد، إن حالته الصحية مستقرة ويتابع العلاج بمنزله بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح الفنان الكبير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يشعر بألم فى حلقه وصدره تزداد فى الصباح وتتحسن تدريجيًا، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع التحدث كثيرًا.

وأكد توفيق عبد الحميد أنه لا يعرف مصدر العدوى لأنه لا يخرج من بيته منذ فترة طويلة بسبب إصابته بالغضروف، مشيرًا إلى احتمالية انتقال العدوى إليه من عمال الدليفرى.

وكان الفنان الكبير أصيب بفيروس كورونا، وأكد لليوم السابع أن التحاليل لم تظهر بشكل قاطع إصابته بالفيروس لكنه يشعر ببعض الأعراض منذ أسبوع، موضحًا أنه لم يقم بعمل مسحة حتى الآن، وأنه محظوظ لأن شقيقاته الثلاثة طبيبات وزوج شقيقته وابنها، ونصحوه من بداية ظهور الأعراض المتمثلة فى احتقان الحلق وآلام بالصدر بأن يتبع بروتوكول العلاج المتبع فى حالات كورونا.

وقال الفنان الكبير إنه يتعامل مع الأعراض على أنها كورونا ولكنها والحمد لله تحت السيطرة وينتظر ظهور نتيجة التحاليل التى أجراها للتأكد من الإصابة بالفيروس، مؤكداً أنه فى حالة عزل فهو فى الطبيعى لا يخرج من بيته الا فى أضيق الحدود بعد إصابته بالغضروف منذ فترة.

وكان الفنان التشكيلى حسن وهبة، قد كشف اليوم الخميس عن إصابة توفيق عبد الحميد، بفيروس كورونا، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث قال "أرجو الدعاء بالشفاء من الكورونا لأخى وصديقى الفنان توفيق عبد الحميد".