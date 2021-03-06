شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داوود وزوجته علا رشدى يحتفلان بعيد ميلاده ابنهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة علا رشدى عن احتفالها بصحبة زوجها أحمد داوود بعيد ميلاد ابنهما، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام بصورة لأسرتهم معًا خلال أحدث صورة لهم وكتبت في تعليقها عليها: "والله وأحبك موت وأحب برج الحوت".

وما أن نشرت علا رشدى الصورة حتى انهالت عليهم التعليقات من قبل متابعيها عبر إنستجرام ممن حرصوا على تهنئتها بتلك المناسبة.



عائلة احمد داوود

من ناحية أخرى سبق وحل الثنائى أحمد داوود وعلا رشدى معاً على برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية اسعاد يونس وقال الفنان أحمد داوود، إنه فى اختيارات أعماله الفنية، دائما يشارك رأى علا زوجته، ولكن إذا كان الدور جيدا يختار ويبلغها، قائلاً: "أنا هعمل دور كذا، وفى مسلسل بـ100 وش لنيللى كريم كان دور علا فى شخصية ماجى حلو جدا، وأكتر مشهد بحبه وهى مع "سبعبع" فكانوا ديتو كوميدى وكابل رائع".



عائلة احمد داوود فى أحدث صورة لهم

أما علا رشدى فقالت: شخصية يوسف فى مسلسل "أهو دا اللى صار" للفنانة روبى من أكثر الشخصيات التى تعشقها له، مضيفة أنه رومانسى جدا فى التمثيل، ولكن على الحقيقة غير رومانسى، شخص طبيعى "مش ملزق"، ونفس الأمر قال داوود ضاحكا: "علا غير رومانسية ومش منحنة.. وإحنا عمليين أكتر".

وتابع داوود أن شخصيته فى فيلم "ولاد رزق"، للنجم أحمد عز يحبها جدا، وخاصة مشهد التحقيق مع خالد الصاوى، وأثناء العرض الخاص الجمهور صفق لى وقال "جامد يا داوود"، شعرت بالسعادة وطاقتى دائما أأخذها من اللوكيشن.