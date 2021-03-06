شكرا لقرائتكم خبر عن مها نصار .. 7 صور لأحدث عروسة بالوسط الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الشابة مها نصار عن زواجها، وذلك من خلال حسابها علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، حيث نشرت صورة تجمعها بالمخرج حسين المنباوي، ووضعت عليها قلب أحمر، ثم سرعان ما قامت بإعلان زاوجها.

مها نصار

مها نصار والمنباوي

مها نصار تعاونت مع المخرج حسين المنباوي من خلال مسلسل "الفتوة" الذي قام ببطولته ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.

ويسجل "الفتوة" التعاون الثانى على التوالى بين الرباعى ياسر جلال والمؤلف هانى سرحان والمخرج حسين المنباوى وشركة سينرجى، بعدما قدما سوياً مسلسل "لمس أكتاف" .

مها نصار

مها نصار

مها نصار

فيما يقوم المنباوي بتقديم مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، بطولة عمرو يوسف وصبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي

ويشارك فى بطولة العمل الفنانون ماجد المصري، ريم مصطفى، سوسن بدر، مها نصار.

مها نصار

مها نصار

يذكر أن مسلسل "الملك" إنتاج شركة سينرجى، ويعد من أضخم إنتاجات دراما رمضان 2021 ، حيث يتضمن العمل حروب وخيل وملابس وديكورات، ويتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، كما يعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.