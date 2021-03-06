شكرا لقرائتكم خبر عن إيما ستون في سانتا مونيكا بوزن زائد مع اقتراب موعد ولادتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين النجمة العالمية الحاصلة علي جائزة الأوسكار إيما ستون وهي ترتدي ملابس سوداء فضفاضة وبوزن زائد وذلك مع اقتراب موعد ولادتها لطفلها الاول.

وشوهدت الممثلة إيما ستون البالغة من العمر 32 عاما، وهي حامل بطفلها الأول، وهي تقوم ببعض المهمات في سانتا مونيكا، كاليفورنيا، وتم تأكيد حمل إيما قبل شهرين بعد أن شوهدت وهي تتجول في الحي وهي تحتضن نتوء طفلها من زوجها ديف مكاري.

التقت النجمة الشهيرة ستون والذى تنتظر طفلها الأول، بالمنتج ديف عندما حلت ضيفة فى برنامج هناك وذلك بشهر ديسمبر 2016، وعلى الرغم من إبقاء علاقتهما الرومانسية فى سرية تامة حتى عام 2019، كشف أحد المصادر عن التفاصيل الخاصة بهذه الزيجة، حيث قال: "تقدم ديف للزواج من النجمة الشهيرة فى المكتب الذى التقيا فيه معا لأول مرة فى مقر أستوديوهات "NBC"، حيث لم يكن أحد هناك وبكل المقاييس كان الأمر رومانسى للغاية.



إيما ستون (1)



إيما ستون (2)



إيما ستون (3)



إيما ستون (4)

وكانت قد كشفت ديزنى عن التريللر الرسمى لفيلم Cruella، والذى يقوم ببطولته الممثلة الأمريكية إيما ستون فى دور البارونة، وإميلى بيتشهام التى تلعب دور أنيتا، وكيربي هويل باتيست في دور غير معروف حتى الآن، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thedisinsider "، كما انضم مؤخرا الممثل الإنجليزى مارك سترونج، إلى فريق عمل الفيلم.