شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يقدم أغنية جديدة بعنوان "وردى" وطرحها غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب مدحت صالح لطرح أغنية ضمن ألبومه الجديد تحمل اسم "وردى"، من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع الموسيقى محمد شفيق، ومن المقرر طرحها غدًا الأحد عبر قناة الرسمية يوتيوب.

كان قد انتهى صالح مؤخرا، من تسجيل أغانى ألبومه الجديد الذى يعمل على التحضير له فى الوقت الحالى، حيث يتضمن الألبوم أغانى "حالتى صعبة"، كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان عمرو الشاذلى وتوزيع محمد شفيق، والثانية "قربلى"، من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شفيق.

كما يتضمن الألبوم أيضًا أغنيات "شوف يا معلم" من كلمات محمد مصطفى، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شقيق، و"أحلى الناس" من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شفيق، و"بالمختصر المفيد"، من كلمات محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، توزيع محمد شفيق.

ومن أغانى الألبوم كذلك "شوية زعل" كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شفيق، "يتقال" كلمات تامر حسين، ألحان تامر على، توزيع أحمد وجية، "أرض الطيابة" كلمات وليد العيسوى، ألحان كريم طارق، توزيع الموسيقى جو حنا، إضافة إلى أغنية عاشرة لم يستقر على اسمها، من كلمات محمد رسلان، وألحان كريم طارق، وتوزيع جو حنا.

جدير بالذكر أن آخر أعمال مدحت صالح أغنية "نورتي قلبي"، من كلمات عمرو المصري، وألحان نديم كمال، وتوزيع وهندسه صوت أسامة كمال، والتي طرحت في عيد الحب الماضى.