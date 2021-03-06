مصدر يكشف موعد عودة أحمد مكي لتصوير "الاختيار 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تعافى الفنان أحمد مكي من آثار فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقًا لما أكده مصدر مقرب منه.

وأضاف المصدر أن "مكي" خضع لبروتوكول العلاج، وجاءت نتيجة المسحة "سلبية"، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يعود مكي لاستئناف تصوير دوره في مسلسل "الاختيار 2" غدًا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الصور لأحدث ظهور للفنان أحمد مكي في أحد سباقات الحمام الزاجل.

وأصيب الفنان أحمد مكي بفيروس كورونا، وبدأ في عزل نفسه وتلقي بروتوكول العلاج اللازم.

وبسبب معاناة "مكي"؛ أجرى القائمون على مسلسل "الاختيار 2" تعديلًا في جدول تصوير المشاهد، على أن يتم تصوير مشاهد أخرى بعد تعافيه من من الفيروس.

