صورة| أحدث ظهور لحلا شيحة ومعز مسعود بعد الزواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها بصورة تجمعها بزوجها الداعية معز مسعود، في أول ظهور عقب زواجمها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت حلا في الصورة رفقة عائلتها، علقت :"الحمد لله يوم جميل مع العيلة، ربنا يحفظ لنا ولكم ولادنا جميعا".

واحتفل الثنائي بعقد قرانهما، 8 فبراير الماضي، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وبدأت قصة الحب بين حلا شيحة ومعز مسعود يوم 13 يونيو، عندما نشر الأخير صورة له بالجيتار عبر حسابه "إنستجرام"، وعلقت "حلا" عليها: "هاي معز.. مين واخد الصورة"، ليرد "معز" عليها : "شخص مهم أوي".