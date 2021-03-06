15 عملا لكبار النجوم.. قائمة مسلسلات رمضان 2021 على WATCH iT

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تعرض منصة "واتش ات watch it" الكثير من المسلسلات المصرية في رمضان 2021 بالتزامن مع عرضها على القنوات التلفزيونية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (cbc - الحياة - dmc - on).

"الخليج 365" يرصد في السطور التالية قائمة مسلسلات رمضان 2021 على watch it، وهي:-

نسل الأغراب

مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، أحمد مالك، محمد جمعة، فردوس عبدالحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد علاء، أحمد داش، محمد مهران، وأحمد فهيم وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي.

الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، والعمل هو الجزء الثاني من الملحمة الوطنية "الاختيار" الذي عُرض في رمضان 2020 وقام ببطولته النجمان أمير كرارة وأحمد العوضي.

كوفيد 25

مسلسل "كوفيد 25" بطولة النجوم يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدوارد، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي وغيرهم، سيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

هجمة مرتدة

مسلسل "هجمة مرتدة" من ملفات المخابرات المصرية، بطولة النجوم أحمد عز، هند صبري، صلاح عبد الله، ماجدة زكي، محمود البزاوي، محمد جمعة، خالد أنور، مايان السيد، أحمد فؤاد سليم، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

اللي مالوش كبير

مسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة النجوم ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض وغيرهم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

ضد الكسر

مسلسل "ضد الكسر" بطولة النجوم نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، ومصطفى درويش وغيرهم، من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.

موسى

مسلسل "موسى" بطولة النجوم محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

نجيب زاهي زركش

مسلسل "نجيب زاهي زركش" بطولة النجوم يحيى الفخراني وأنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفي وإسلام إبراهيم ومحمد محمود وهالة فاخر، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

النمر

مسلسل "النمر" بطولة النجوم محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، وإيناس كامل، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

الملك

مسلسل "الملك" بطولة النجوم عمرو يوسف، صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصري، محمد علاء، ريم مصطفى، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج حسين المنباوي.

وكل ما نفترق

مسلسل "وكل ما نفترق" بطولة النجوم ريهام حجاج، عمرو عبد الجليل، أحمد فهمي، طارق عبد العزيز، أيتن عامر، رانيا يوسف، رحاب الجمل، سلوى خطاب، أحمد صيام، من تأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل.

ضل راجل

مسلسل "ضل راجل" بطولة النجوم ياسر جلال، نور، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

حرب أهلية

مسلسل "حرب أهلية" بطولة النجوم يسرا، باسل خياط، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، برلنتي فؤاد، وجميلة عوض وغيرهم، سيناريو وحوار أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

القاهرة كابول

مسلسل "القاهرة كابول" بطولة النجوم طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، حسني شتا، كريم سرور وغيرهم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.

بين السماء والأرض

مسلسل "بين السماء والأرض" بطولة النجوم هاني سلامة، أحمد بدير، سوسن بدر، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان وغيره، سيناريو وحوار إسلام حافظ عن رواية للكاتب نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل.