سيمون تنعى سوسن ربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة سيمون، الفنانة سوسن ربيع، التي توفيت اليوم متأثرة بفيروس كورونا المستجد.

نشرت سيمون صورة الفنانة الراحلة سوسن ربيع، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت: "البقية في حياتكم الفنانة سوسن ربيع، الله يرحمها يا رب".

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة الفنانة سوسن ربيع، عن 59 عاما، عبر موقع "فيسبوك".

وكتب الفنان عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية: "‫البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنانة القديرة ‫سوسن ربيع، ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

جدير بالذكر أن الفنانة سوسن ربيع بدأت التمثيل في سن مبكرة وشاركت في عدد كبير من الأعمال، وأبرز أدوارها شخصية ابنة الفنان فؤاد المهندس في مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة".