فن ومشاهير

الحلفاوي يوجه رسالة للاعبي "الأهلي والزمالك" قبل موقعتي "فيتا والترجي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان نبيل الحلفاوي على توجيه رسالة للاعبي الأهلي والزمالك قبل موقعتي "فيتا كلوب" و"الترجي التونسي" .

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "‏إلى الأهلي والزمالك.. طرفي القمة الإفريقية الموسم الماضي، هدف مشترك اليوم.. مصالحة الجماهير برسالة قوية لفرق إفريقيا".

ويستعد الأهلي لملاقاة فيتا كلوب الكونغولي مساء اليوم السبت بملعب استاد القاهرة ضمن الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة مساء.

فيما يستعد الزمالك لملاقاة الترجي التونسي بملعب الأخير، ضمن الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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