شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة أحمد زاهر تتألق فى أحدث ظهور لهم معًا.. ومتابعوهم: قمرات .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت عائلة الفنان أحمد زاهر الفنية معًا في أحدث ظهور لهم، وذلك من خلال صورتين شهدت تواجد الفنانة ليلى أحمد زاهر وشقيقتها ملك بصحبة والدهم، كما لم تقتصر الصور عليهم فحسب، وإنما شملت والدتهم أيضًا مثلما ظهر خلال الصور التي نشرتها ملك زاهر عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.



عائلة احمد زاهر فى أحدث ظهور

وما أن نشرت ملك الصور حتى انهالت عليها التعليقات من قبل متابعيها، مثلما حصل مع الفنانة روجينا التى عبرت عن إعجابها بالصور من خلال أكثر من إيموشن قلب.



عائلة احمد زاهر على انستجرام

بالإضافة إلى الفنانة مى كساب التى كتبت وهى تصفهم فى الصور : "قمرات ربنا يحفظكم"، كما علق الفنان احمد زاهر هو الآخر على الصور وكتب بالإنجليزية كلمة first، فى إشارة إلى قيام ملك بنشر الصور عبر حسابها أولاً قبلهم جميعاً.



احمد زاهر يعلق لابنته

وكانت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، تصدرت مؤخراً تريند جوجل بعد نشرها صورا من حفل زفاف دينا داش، شقيقه الفنان أحمد داش، وظهرت ليلى بإطلالة أنيقة غاية في الجمال خطفت الأنظار إليها، كما نشرت ليلى صورة عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، مع والدة دينا داش من حفل الزفاف.



ملك احمد زاهر تنشر الصور على انستجرام

من ناحية أخرى وخلال تصريحات خاصة لموقع الخليج 365 أكد النجم أحمد زاهر أنه لم يرشح ابنته ملك للمشاركة في فيلم "فارس" الذى يخوض به زاهر أولى بطولاته المطلقة في عالم السينما موضحاً أن المخرج رؤوف عبد العزيز هو من اختارها لتجسيد دور شقيقته في الفيلم خاصة لوجود شبه كبير بينهما، مشيراً إلى أنه رغم صغر مساحة الدور الذى تقدمه إلا أنه متفائل بظهورها بشكل مميز متمنيا لها النجاح.