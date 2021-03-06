شكرا لقرائتكم خبر عن يوم مع العيلة.. أول ظهور لـ حلا شيحة ومعز مسعود بعد زواجهما بصحبة الأبناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة حلا شيحة عن أول ظهور لها بصحبة زوجها الداعية معز مسعود، في صورة نشرتها عبر حسابها على موقع إنستجرام، حيث ظهر الثنائى معًا خلال الصورة التي حملت شعار family time، بصحبة أبنائها، وكتبت حلا شيحة في تعليقها على الصورة: "الحمد لله يوم جميل مع العيلة، ربنا يحفظ لنا ولكم ولادنا جميعاً".



حلا شيحة على انستجرام

وما أن نشرت حلا شيحة، الصورة حتى توالت التعليقات من قبل متابعيها ممن حرصوا على مواصلة تهنئتها هى وزوجها بمناسبة زواجهما، والذى احتفلا به الشهر الماضى، واحتفل الثنائى معز مسعود وحلا شيحة، بزواجهما الشهر الماضى، وتحديداً فى الـ 9 من فبراير.



حلا شيحة ومعز مسعود مع ابناءهم

وكانت الفنانة حلا شيحة، قد شاركت جمهورها - آنذاك - بصور لها من عقد قرانها على الداعية معز مسعود، داخل أحد الفنادق الشهيرة المطلة على النيل، عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت حلا شيحة آنذاك : "اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة، وحبيت أشارككم لحظات فرحتنا".

وبدأت قصة حب حلا شيحة ومعز مسعود منذ عدة أشهر وطالت الشائعات حلا وقتها، لكنها لم تعلق حلا شيحة بالإيجاب أو بالنفى، فيما ظهرت قصة حبهما يوم 13 يونيو عندما نشر الداعية معز مسعود، عبر حسابه "إنستجرام"، صورة له ممسكا جيتارًا، لنجد حلا شيحة تعلق قائلة: "هاى معز مين واخد الصورة"، ليرد عليها معز: "شخص مهم أوى".

وفى يوم 2 ديسمبر الماضى وبعد فترة من الشائعات والأخبار عن ارتباطهما أعلنت النجمة حلا شيحة عن علاقتها مع الداعية الإسلامى معز مسعود، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بعد إهدائه لها أغنية بصوته بعنوان "المقاتل"، حيث قال "لقد سجلت أغنيتى التى كتبتها عام 2007 وهى إهداء لكى يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن".

وأعادت حلا نشر الأغنية، معلقة عليها "أشعر بكل كلمة فى أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لى.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكننى الانتظار لرؤية كل شىء".