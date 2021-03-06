شكرا لقرائتكم خبر عن جوينيث بالترو تكشف تفاصيل استعادة زوجها حاسة الشم بعد 9 أشهر على تعافيه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نجمة هوليود جوينيث بالترو، عن أسرار جديدة بشأن الفترة التي أصيبت بها هي وزوجها براد فالتشوك، بفيروس كورونا، خلال تصريحات تناقلتها المواقع العالمية مثل People وديلى ميل، حيث أكدت أن زوجها لم يتمكن من استعادة حاسة التذوق لديه وشم الطعام بصورة طبيعية إلا بعد مرور 9 شهور كاملة منذ إصابته بفيروس كورونا.



بالترو وزوجها

وقالت جوينيث بالترو، إنها أصيبت بفيروس كورونا بصحبة زوجها فى وقت سابق مع بداية انتشار الوباء على مستوى العالم، مما استلزم خضوعهما للحجر المنزلى لفترة، حتى تم شفاؤهما تمامًا، ورغم حدوث الشفاء إلا أن زوجها تحديدًا ظل يعانى من فقد حاسة الشم حتى يناير من العام الجارى.



جوينيث بالترو فى صورة أخرى لها

وهذه ليست المرة الأولى التى تتحدث فيها بالترو عن فترة إصابتها بفيروس كورونا حيث سبق واسترجعت ذكرياتها مع الإصابة بالفيروس خلال مقال كتبته مؤخرًا، نقله موقع ديلى ميل وتطرقت فيها إلى توابع إصابتها بكورونا وتأثيراته عليها بالإضافة إلى الكيفية التى تعاملت بها معه.



جوينيث بالترو مع زوجها

بالترو أكدت أنها ورغم تعافيها إلا أن الإصابة امتد تأثيرها لفترة طويلة عليها، من إرهاق بدنى بصورة كبيرة، إلى أمور عديدة أخرى سلبية كانت تشعر بها، ولم تتمكن من التعافى منها حتى بعد ثبوت شفائها وتخلص جسدها من الفيروس - على حد قولها - وأكدت أن طبيبها كان على دراية بذلك حين أكد لها أنهم سيستغرقون وقتًا للعودة لحياتهم السابقة.



بالترو فى صورة أخرى مع زوجها أثناء تهنئته بعيد ميلاده فى وقت سابق

وأضافت أنها اتبعت مع طبيبها الخاص نظاماً مختلفاً عقب تعافيها حيث امتنعت عن تناول السكر أو الكحول نهائياً لفترة، لمكافحة آثار ما بعد الفيروس، موضحة أن المكملات الغذائية والمشى لمسافات طويلة كان له تأثير إيجابى أيضًا على صحتها.