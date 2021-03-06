شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لأحمد مكي بعد تعافيه من فيروس كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أحمد مكى، على مشاركة الفائزين بسباقات الحمام الزاجل فرحتهم بنتيجة محطة سباق نجع حمادي سباق السرعة تحت 500 كيلو متر.

وامتنع مكى عن مشاركته في سباقات الزاجل هذا الموسم نظرًا لانشغاله بتصوير بطولة مسلسل الاختيار وما مر به من إصابته بفيروس كورونا.

وأبدى مكى سعادته بتنظيم مصر سباق قوى يضم أبطال الجمهورية في سباقات الحمام الزاجل.

يذكر أن النجم الفنان أحمد مكى يهوي تربية الحمام وسباقات الحمام الزاجل، ويمتلك سلالات قوية قادرة على خوض السباقات فى الظروف الجوية الصعبة.



ظهور مكي