شكرا لقرائتكم خبر عن صدق أو لا تصدق .. زوجة نيكولاس كيدج الجديدة أصغر من ابنه "ويستون" بـ4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن فارق السن لا يهم الكثير من نجوم هوليوود وكان آخرهم النجم العالمى نيكولاس كيدج الذى تصدر خلال الساعات الماضية كل المواقع الفنية الشهيرة بخبر زواجه للمرة الخامسة، حيث تزوج نيكولاس من ريكو شيباتا ذات الـ(26 عامًا)، ويبدو أن وسائل الإعلام التى تركز فى أدق التفاصيل قررت أن تكشف عن واحدة من أسرار ريكو.

أشارت التقارير المتداوله بكثافة خلال الساعات الماضية أن اليابانية ريكو شيباتا التى تزوجت من نيكولاس كيدج فى 16 فبراير الماضى هى فى الحقيقة أصغر من أبنه الأول "ويستون" بـ 4 سنوات وهو ما أشار إليه موقع "ديلي ميل" .

تصدرت بعض تفاصيل حفل زفاف نيكولاس كيدج وريكو شيباتا الكثير من المواقع الفنية، وهو الحفل الذى أقيم فى سرية تامة بـWynn Hotel الموجود فى لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد خطف نيكولاس كيدج الأنظار بأناقته المذهلة حيث اختار "بدلة الزفاف" من مجموعة تصميمات دار أزياء "Tom Ford"، فى حين حافظت زوجته على التقاليد اليابانية فارتديت "كيمونو" handmade " من ثلاث ألوان وهم الأبيض والأسود والأحمر.

يذكر أن نيكولاس كيدج أعلن خطوبته على ريكو شيباتا فى شهر أغسطس الماضى بعد أن تقدم لها من خلال "FaceTime" حيث كانت تتواجد ريكو فى ذلك الحين باليابان.