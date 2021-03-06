لإطلاق سراح قادة الاحتجاجات.. مظاهرات جديدة بتايلاند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجمع مئات المتظاهرين في بانكوك لمطالبة بالإفراج عن بعض قادة الاحتجاج من السجن، في تحد لأمر بحظر التجمعات العامة في المدينة.

وظهرت حركة احتجاجية يقودها الشباب العام الماضي للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، أحد قادة المجلس العسكري السابق، وإصلاح النظام الملكي القوي، ورفضت المحاكم التايلاندية طلبات في الآونة الأخيرة للإفراج عن بعض قادة الاحتجاج المسجونين.



وأحرق بعض المتظاهرين صورا لملك تايلاند في التجمع الحاشد، وقادت مجموعة منفصلة احتجاجين آخرين أيضا في مواقع أخرى في بانكوك.

وفي وقت سابق اليوم السبت، حذرت الشرطة المحتجين من أنهم قد يتعرضون لخطر الاعتقال وأن الشرطة قد تستخدم إجراءات أشد صرامة في حالة الخروج على التعليمات.





وحث رئيس الوزراء المواطنين في بث صوتي صباح اليوم على احترام القانون وتجنب الصراع.

وأحجم القصر الملكي عن التعليق بشكل مباشر على الاحتجاجات لكن برايوت ومسؤولين حكوميين قالوا إن انتقاد الملك غير قانوني وغير لائق.

وقضت محكمة تايلاندية في وقت سابق بسجن 26 من قادة الاحتجاجات السابقين، بينهم 3 وزراء، لقيادتهم احتجاجات في الشوارع أدت إلى انقلاب عام 2014.

وكان قائد الجيش برايوت تشان أوشا، الذي تحول إلى رئيس الوزراء، هو قائد الانقلاب، وأقيل الوزراء من مناصبهم بعد صدور الحكم، الأربعاء، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأدين قادة لجنة الإصلاح الديمقراطي الشعبية، وهي مجموعة مؤيدة للملكية كانت مقدمة للانقلاب، بالمشاركة في مظاهرات مناهضة للحكومة في عامي 2013 و2014 ضد رئيسة الوزراء السابقة ينجلوك شيناواترا.





وينظر إلى كل من ثاكسين وينجلوك باعتبارهما منافسان رئيسيان للنظام المدعوم من الجيش، بقيادة برايوت حاليا، الذي يواجه احتجاجات تطالب باستقالته وإصلاح النظام الملكي.