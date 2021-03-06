شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود: الفنانة سوسن ربيع موهبة فريدة وابداعها لن ينساه أحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة والإعلامية صفاء صفاء أبو السعود، الفنانة القديرة سوسن ربيع، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت، بعد رحلة كبيرة من العطاء الفني بدأتها منذ مرحلة الطفولة ببرامج التليفزيون، منها برامج "حياتي" و"يلا نغني" ومسرح التليفزيون.

وقالت "أبو السعود"، إن الفنانة القديرة سوسن ربيع، تميزت بموهبة فنية فريدة، وقدمت مع كبار النجوم أعمال ناجحة وستظل راسخة في حياتنا الفنية، مشيرة إلى أن إبداعها لن ينساه أحد.

يذكر أن الفنانة القديرة سوسن ربيع، شاركت في العديد من الأعمال الدرامية منها سباعية "الناس والفلوس" للمخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ، و"برج الحظ" و"عمر بن عبد العزيز" و"القضاء في الإسلام" وفوازير "عمو فؤاد" وفوازير "المناسبات" والمسلسل الإذاعي الشهير "عائلة مرزوق".

كما شاركت الفنانة الراحلة في العديد من الأفلام السينمائية الناجحة منها "على باب الوزير" و"خلي بالك من عقلك" مع الفنان الكبير عادل إمام، وكانت آخر أعمالها مسرحية "المتفائل" مع الفنان سامح حسين.