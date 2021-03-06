شذى تتصدر تويتر بسبب بوستر أغنيتها الجديدة "مقلوبة حياتي"

القاهرة - سامية سيد - تصدرت المطربة شذى، تريند تويتر خلال الساعات الماضية، بعد إطلاقها البوستر التشويقي لأغنيتها الجديدة "مقلوبة حياتي" المقرر طرحها خلال الأيام القليلة القادمة عبر منصات التواصل الاجتماعي والإذاعات المختلفة.

وظهرت شذى خلال البوستر الجديد الذي شاركته مع جمهورها للترويج لأغنيتها الجديدة بإطلالة مميزة باللون الأبيض، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي أحمد الجندي وألحان مدين ومن توزيع عمرو إسماعيل ومهندس الصوت ماهر صلاح،



المطربة شذى (1)



المطربة شذى (2)

وطرحت المطربة شذى منذ فترة أغنية "أجمل أوقات" والتى سجلتها خصيصًا بمناسبة عيد الحب قبل الماضى، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الرومانسية، وهى من كلمات محمد عاطف ومن ألحان مدين، وتوزيع وسام عبد المنعم والأغنية تم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت خالد سند.

الأغنية لم تكن مرتبطة بمناسبة معينة، ولكن قررت شذى ومعها القائمون على الأغنية أن يشاركوا جمهور شذى بـ"أجمل أوقات" في عيد الحب لأن الأغنية تنتمي إلى نوعية الأغانى "الرومانسية".



المطربة شذى