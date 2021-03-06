شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الراحلة سوسن ربيع ودفنها بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيع جثمان الراحلة سوسن ربيع من مستشفي الهرم، وتم دفنها بمقابر أسرتها بأكتوبر، والدفن اقتصر على أسرتها فقط لإصابتها بفيروس كورونا.

ورحلت الفنانة سوسن ربيع، بعد إصابتها بفيروس كورونا، الذي منعها من المشاركة في عرض مسرحيتها الأخيرة "المتفائل" أمام سامح حسين والتي عرضت في مدينة طنطا منذ أيام، فقد اعتذرت الراحلة عن المشاركة في العمل المسرحي بعد حجزها فى المستشفى ودخولها العناية المركزة، واستبدلها المخرج إسلام إمام بممثلة أخرى هي الفنانة سميحة عبد الهادي لحين شفائها إلا أنها فارقت الحياة صباح اليوم.

سوسن ربيع صاحبة الضحكة الجميلة التي وقفت أمام عظماء التمثيل خلال مسيرتها الفنية، مثل محمود المليجى ومحمد فؤاد وتوفيق الدقن وعادل إمام ومحمود ياسين.

والفنانة سوسن ربيع مواليد 7 يونيو 1962، حاصلة على ليسانس آداب جامعة عين شمس واعتزلت التمثيل بعد أن وضعت بصمتها في الكثير من الأعمال الفنية، ثم عادت مؤخرًا وقدمت الكثير من الأعمال الناجحة كان آخرها مسرحية "المتفائل" علي المسرح القومي.

وبدأت التمثيل وهي طفلة ببرامج الأطفال في التليفزيون، واشتركت في تقديم قصص برنامج حياتي كما شاركت في مسلسل برج الحظ الذي عرف بشخصية شرارة التي قدمها محمد عوض، ومسرحية مجانين فوق العادة، ومسرحية إنها حقا عائلة محترمة مع الفنان فؤاد المهندس، والفنانة شويكاروقامت الفنانة الراحلة بدور عائشة ابنة فؤاد المهندس.

كما قدمت العديد من المسلسلات منها عمر بن عبدالعزيز، والباحثة والناس والفلوس وأدركني يادكتور، وفيلم على باب الوزير، وفيلم «نساء ضد القانون، والعديد من المسرحيات.