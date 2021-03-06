شكرا لقرائتكم خبر عن وجبة عشاء بمطعم ايطالي جمعت إلين بومبيو وأنجلينا جولي.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت كاميرا المصورين إلين بومبيو وأنجلينا جولي وهما يتناولان العشاء في مطعم إيطالي في بيفرلي هيلز، بكاليفورنيا وهما يرتديان الكمامات، وهو ما جعل موقع جاست جيرد يتساءل عن سر ما يجمعهما خاصة أن علاقة الصداقة بينهما أمر غير متوقع.

واظهرت الصورة التي ظهرا فيها سويا جولي نجمة فيلم Maleficent البالغة من العمر 45 عامًا وهي ترتدي فستانا أبيض بينما كانت ممثلة Grey’s Anatomy بومبيو البالغة من العمر 51 عامًا ترتدي ملابس من اللون الأسود.

وفقًا للموقع فقد ذكر أن هناك مصادر مطلعة أكدت أن سبب تواجدهما معا (إلين وأنجيلينا ) أنهما صديقتين منذ فترة لأنهما تعيشان في نفس الحي وابنتا الممثلتين صديقتان مقربتان.

أنجلينا لديها ستة أطفال هم مادوكس، 19 عاما، باكس، 17 عاما، زهرة، 16 عاما، شيلوه، 14 عاما، وتوأم نوكس وفيفيان، 15 عامًا وهم من زوجها السابق براد بيت، بينما إلين وزوجها كريس إيفري ليدهما ستيلا، 11 عامًا، سيينا، 6 أعوام، وإيلي، 4 أعوام.

وفي سياق متصل قامت أنجلينا جولي ببين لوحة ونستون تشرشل، وهي من أغلى اللوحات التى تباع فى مزاد، إذ تم بيعها مقابل حوالي 8.3 جنيه مليون إسترليني "11.5 مليون دولار" بعد دفع الرسوم، وهي اللوحة النادرة التى أهديت للرئيس الأمريكي، فرانكلين روزفلت، خلال الحرب العالمية الثانية، وشقت اللوحة طريقها في النهاية إلى الممثلة أنجلينا جولي.



إلين بومبيو وأنجلينا جولي

ووفقاً لمصدر مطلع على البيع، اشترى الممثل براد بيت اللوحة كهدية لجولي في عام 2011، وعرضت الممثلة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولى لوحة تشكيلية من رسم رئيس الوزراء البريطانى الشهير ونستون تشرشل للبيع، حسب ما أعلنت عنه دار كريستى للمزادات فى لندن.

اللوحة حسب مواقع أجنبية رسمها السياسى الشهير تشرشل فى مدينة مراكش بالمغرب يناير 1943، بعد مؤتمر الدار البيضاء الذى حضره أيضاً الرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت.