شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى ناعيًا سوسن ربيع: وداعًا أختى الغالية.. ومهرجان المسرح يبرز مسيرتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، الفنانة سوسن ربيع، التى وافتها المنية، صباح اليوم السبت، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، حيث نشر صورة لها عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "وداعا أختى الغالية الفنانة الجميلة سوسن ربيع".





كما نعى الفنانة الراحلة، عدد من الفنانين والفنانات منهم سوسن بدر، وفيفى عبده، ومنى ممدوح، وعزوز عادل، داعين لها بالرحمة والمغفرة، أيضًا نعى، المهرجان القومى للمسرح المصرى، الفنانة الراحلة سوسن ربيع، وقال فى بيان، نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، جاء نصه: "ينعى المهرجان القومى للمسرح برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، ببالغ الحزن والأسى الفنانة القديرة سوسن ربيع، التى وافتها المنية اليوم".



الفنانة الراحلة سوسن ربيع



سوسن ربيع مع محمود المليجى

وأضاف البيان: "الراحلة من أبناء المسرح وقدمت الكثير من الأعمال المسرحية بدأتها مع فؤاد المهندس فى مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة"، وقبل وفاتها بأيام كانت تقدم مسرحية "المتفائل" مع المخرج إسلام إمام على المسرح القومى وعرضتها فى الدورة الثالثة عشر من المهرجان القومى للمسرح".



سوسن ربيع مع توفيق الدقن

شاركت الفنانة الراحلة، كبار النجوم فى أعمالهم، فقدمت مع عادل إمام وتوفيق الدقن فيلم "على باب الوزير" وشاركت محمود ياسين ونور الشريف ومحمود المليجى فى أعمال فنية كثيرة وتركت قبل رحيلها رصيد لا ينسى من الأعمال الفنية التلفزيونية والسينمائية والمسرحية منها "برج الحظ شرارة"، مسلسل "عمر بن عبد العزيز" وغيرها من الأعمال، و كانت آخر أعمالها مسرحية المتفائل من إنتاج فرقة المسرح القومى بالبيت الفنى للمسرح، رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.



سوسن ربيع مع طاقم مسرحية المتفائل