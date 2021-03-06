شكرا لقرائتكم خبر عن إشادات واسعة بعد طرح بوستر "القاهرة كابول".. والجمهور: عظمة وفى انتظار المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عدد كبير من الجمهور، عن إعجابهم الشديد ببوستر مسلسل "القاهرة كابول" بعد طرحه أمس الجمعة، مؤكدين في تغريدات على تويتر انتظارهم بفارغ الصبر مشاهدة المسلسل في رمضان.

ومن التغريدات: "الله على أهل الفن بأرض الكنانة، ويستمر العمل الوطني الراقي، رمضان الماضي أتحفتونا بمسلسل الاختيار الذي حاكى قصة البطل الشهيد أحمد منسي، وللسنة الثانية تتحفون المشاهد العربي بالقاهرة كابول، إيه العظمة دى، الاستاذ عبدالرحيم كمال تحس انه عامل عظمة كده في رمضان الأفيش لوحده بيتكلم من عظمته، إيه جمال وعظمة الممثلين جامدين، مباراة في التمثيل".













وأكد رجل الأعمال تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن مسلسل القاهرة كابول محاولة درامية جديدة لفهم التطرف والتوعية بخطورة الارهاب وفضحه.

ونشر تامر مرسى، عبر حسابه بموقع فيس بوك، بوستر مسلسل القاهرة كابول، قائلاً: "القاهرة كابول محاولة درامية جديدة لفهم التطرف والتوعية بخطورة الإرهاب وفضحه.. الدراما المصرية تطور نفسها على المستوى الفني والمحتوى، المتحدة تخوض معركة الوعي وتفضح مخططات الإرهاب في مصر والمنطقة".

ويعتمد مسلسل "القاهرة كابول" أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلًا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

يشار إلى أن مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، حسنى شتا، وكريم سرور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة سينرجي.