شكرا لقرائتكم خبر عن زي الفراشة.. إطلالة أنيقة لـ درة بفستان الفواكه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بفستان من الألوان الزاهية التى تشبه ألوان الفراشات والفواكه الرائعة، ظهرت الفنانة التونسية درة، بإطلالة جديدة فى أحدث جلسة تصوير لها "فوتوسيشن"، مرتدية فستان ذات ألوان متشابكة بأكمام طويلة وأسفل الركبة، مطبوع عليه عناقيد من العنب وعدد من الفواكه الأخرى، ونشرت درة، الصور عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "لا تدع القبيح فى غيرك.. يقتل الجمال فيك".



درة



الفنانة درة

يأتى هذا فيما كشفت الفنانة درة - فى وقت سابق - عن صورة لها بالحجاب مع الفنان هانى سلامة، من كواليس تصوير قصة "علا وحميد" التى تعرض ضمن حكايات مسلسل "بين السما والأرض"، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان القادم 2021.



درة وهانى سلامة

ونشرت درة، الصورة عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "قريبًا.. قصة علا وحميد، فى بين السماء والأرض، رمضان2021"، ومسلسل بين السماء والأرض، من بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، العمل سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.

من ناحية أخرى، تواصل الفنانة درة تصوير مشاهدها فى فيلم "الكاهن"، من تأليف محمد ناير، إخراج عثمان أبو لبن، والعمل بطولته كل من إياد نصار، محمود حميدة، فتحى عبد الوهاب، جمال سليمان، حسين فهمى.