أشرف زكي ينعى سوسن ربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنانة سوسن ربيع، التي رحلت اليوم 6 مارس الجاري متأثرة بفيروس كورونا.

نشر "زكي" صورة للراحلة سوسن ربيع، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق: "وداعا أختي الغالية الفنانة الجميلة سوسن ربيع".

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة الفنانة سوسن ربيع، عن 59 عاما، عبر موقع "فيسبوك".

وكتب الفنان عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية: "‫البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنانة القديرة ⁧‫سوسن ربيع، ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

جدير بالذكر أن الفنانة سوسن ربيع بدأت التمثيل في سن مبكرة وشاركت في عدد كبير من الأعمال، وأبرز أدوارها شخصية ابنة الفنان فؤاد المهندس في مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة".