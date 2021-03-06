الحلفاوي يكشف عن توقعاته لمباراتي "الأهلي" و"الزمالك" بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الفنان القدير نبيل الحلفاوي عن توقعاته لمباراتي الأهلي والزمالك الليلة بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "‏فوز الأهلي إن شاء الله.. أما الزمالك ففوزه احتمالاته تزيد بتحقق أمرين، الأول: أن ينسوا تماما المباريات الأخيرة ويثقوا في أنهم الأقوى" .

وأضاف "الثاني: ألا يتم سحب أي من ثلاثة قبل نهاية المباراة مهما كانت حالتهم.. بن شرقي وفرجاني وزيزو" .

ويستعد الأهلي لملاقاة فيتا كلوب الكونغولي مساء اليوم السبت بملعب ستاد القاهرة ضمن الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة مساء.

فيما يستعد الزمالك لملاقاة الترجي التونسي بملعب الأخير، ضمن الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء.