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هنا الزاهد تنشر فيديو من كواليس "حلوة الدنيا سكر".. ورانيا يوسف تعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة هنا الزاهد مقطع فيديو من كواليس مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

علقت "هنا" على الفيديو: "اليوم أنا متحمسة جدا، شيرين الساحرة، حلوة الدنيا سكر".

علقت الفنانة على الفيديو: "صباح الفل والعسل على أجمل بنوتة".

يذكر أن مسلسل "حلوة الدنيا سكر" ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 45 حلقة مكون من 9 حكايات لكل حكاية 5 حلقات، وهو فكرة الكاتب يسري الفخراني وسيناريو ورشة كتابة إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا، أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وإخراج خالد الحلفاوي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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