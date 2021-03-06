هنا الزاهد تنشر فيديو من كواليس "حلوة الدنيا سكر".. ورانيا يوسف تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة هنا الزاهد مقطع فيديو من كواليس مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

علقت "هنا" على الفيديو: "اليوم أنا متحمسة جدا، شيرين الساحرة، حلوة الدنيا سكر".

علقت الفنانة رانيا يوسف على الفيديو: "صباح الفل والعسل على أجمل بنوتة".

يذكر أن مسلسل "حلوة الدنيا سكر" ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 45 حلقة مكون من 9 حكايات لكل حكاية 5 حلقات، وهو فكرة الكاتب يسري الفخراني وسيناريو ورشة كتابة إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا، أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وإخراج خالد الحلفاوي.