توفيت بـ"كورونا".. تعرف على حكاية اعتزال سوسن ربيع للتمثيل وعودتها بعد سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

توفيت الفنانة القديرة سوسن ربيع، اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ ٥٩ عاما، بعد إصابتها بفيروس كورونا، وأعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاتها عبر موقع "فيسبوك"، وكتب الفنان عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية: "‫البقاء لله تنعي نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنانة القديرة ‫سوسن ربيع، ‫رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان"، ونرصد لكم حكاية اعتزالها التمثيل.

وكشفت سوسن ربيع، في لقاء سابق ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"مع الإعلامية مفيدة شيحة، والإعلامية سهير جودة، عبر شاشة CBC، أنها وقعت في حيرة من أمرها حينما وجدت نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما وهما إما اختيار عملها ونجاحها الفني أو اختيار حياتها الأسرية.

وتابعت، أن زوجها اضطر إلى السفر للعمل بالخارج، وذلك كان عليها أن ترافقه أو تستمر مع أولادها في مصر لتبقى بجانب عملها، إلا أنها شعرت بأن قرار بقائها هو قرار أناني، على حد وصفها، لأنه سيترتب عليه حرمان أطفالها من العيش مع والدهم، ولذلك فضلت التخلي عن كل شيء للسفر معه.

وأوضحت، أن الأمومة هي الرسالة الأولى للمرأة، ومن ثم العمل، وإذا حدث تعارض بينهما فيجب اختيار بيتها وأولادها، مشيرة إلى أن قرار السفر لم يكن نسيانًا لذاتها، لأنها حينما سافرت اضطرت للابتعاد.

واستكملت، أنها طوال هذه السنوات كانت تحن لعملها بين الحين والآخر، ذلك الأمر الذي دفعها للعودة إلى التمثيل مرة أخرى بعد رجوعها إلى مصر مباشرة "مقدرتش أبعد كتير.. طالما أنا في مصر مقدرش".

وأضافت، أنها طوال فترة بعدها عن التمثيل، كانت تشعر أحيانًا بالحزن والضيق، إلا ذلك الشعور كان يتحول إلى سعادة حينما تشاهد أبنائها، معلقة: "زوجي وأولادي استحقوا التضحية".

يذكر أن الفنانة سوسن ربيع، عادت للتمثيل مرة أخرى من خلال مسلسل "زي الشمس" ومسرحية "المتفائل" التي كانت آخر محطاتها الفنية.