إليسا: عشت قصة حب فاشلة… تركني فجأة وسافر

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 مارس 2021 04:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت الفنانة اللبناني إليسا عن قصة حب فاشلة عاشتها مع رجل جاء ‏لمقابلتها في مصر حين كانت تمرّ بمشكلة، ومن ثم تركها فجأة ‏وسافر ‏فدّمرت نفسياً.‏

وأشارت إليسا الى أنه في بداية مشوارها عرض عليها الملحّن ‏والمنتج الراحل جان صليبا أغنية خليجية باللهجة البيضاء وكانت ‏تحمل عنوان “إسمع خطوة رجل قادم”، إلا أنها اعتذرت عن عدم ‏تقديمها لأنها لا تشبهها، حتى استمعت لأغنية “بدي دوب” وشعرت ‏بأنها تشبهها كثيراً وقدمتها للمرة الاولى في ألبومها الأول‎.‎

ولفتت الى أنها كانت تُسمع أغنياتها لأمها دائماً واختارت أغنية ‏‏”سلملي عليه” وأغنية “شاغلني وشاغل بالي” لأنها أحبتهما كثيراً. أما ‏أغنية “لا تروح” فأعلنت إليسا انه لا يمكن أن تسمعها أبداً رغم حبها ‏لها، لأن وقت تسجيلها تلقّت خبر وفاة والدها‎.‎

ورأت ان أغنية “زكريا” التي وجهتها لوالدها هي أهم الأغنيات ‏بالنسبة إليها والتي كتبها محمد رحيم. وأفصحت، للمرة الأولى، أن ‏اسم “ياسمينا” هو الاسم الذي تحب أن تطلقه على ابنتها‎.‎ كذلك ذكرت أنها أحبّت أغنية “حبيبي ولا على باله” للنجم عمرو ‏دياب كثيراً، فقررت أن تقدم أغنية مثلها تماماً فقدمت أغنية “عيشالك” ‏التي شكلت لها نقلة فنية قوية‎.‎

وكشفت أن أغنية “فاكر يا حبيبي” جاءت بعد قصة حب فاشلة عاشتها ‏مع شاب جاء لمقابلتها في مصر حين كانت تمرّ بمشكلة، ومن ثم ‏تركها فجأة وسافر فدّمرت نفسياً. وبعدها قابلت محمد رحيم وأسمعها ‏هذه الأغنية التي وصفت حالتها بالتفصيل، فبكت كثيراً وقررت ‏تقديمها وأصبحت من أقرب الأغنيات لقلبها‎.‎