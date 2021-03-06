شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا احتفل نيكولاس كيدج بزفافه على ريكو شيباتا بلاس فيجاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شغلت تفاصيل حفل زفاف نجم هوليوود الشهير نيكولاس كيدج الملايين من محبيه وعشاقه حول العالم، وذلك بعد ساعات من تصدر النجم الشهير المواقع العالمية بخبر زواجه الخامس، حيث تزوج ريكو شيباتا ذات الـ(26 عامًا) والتى أعلن خطبتهما شهر أغسطس الماضى.



من حفل الزفاف من حفل الزفاف

ظهر نيكولاس كيدج وزوجته بالصور الأولى لحفل زفافه والتى كشف عنها موقع "tmz" خلال قيامهما بمراسم الزواج فى Wynn Hotel بلاس فيجاس، وقد ظهر النجم الشهير مرتديًا بدلة سوداء من تصميم واحد من أهم دور الأزياء العالمية وهو "Tom Ford"، فى حين حافظت زوجته على التقاليد اليابانية فارتديت "كيمونو" handmade من ثلاث ألوان وهم الأبيض والأسود والأحمر.



من حفل الزفاف الذى أقيم شهر فبراير الماضي من حفل الزفاف الذى أقيم شهر فبراير الماضي

وتعد هذه الزيجة هى الخامسة لنجم هوليوود الشهير نيكولاس كيدج، ويسعي الزويجن لتكون علاقتهما هادئة مستقرة تعمها الرومانسية، وقد أشارت التقارير المتداولة أن حفل زواج نيكولاس كيدج من ريكو شيباتا أقيم فى سرية تامة بلاس فيجاس خلال شهر فبراير الماضى إلا أن المواقع الشهيرة كشفت عنه أمس، و لم يعلم البعض أن أليس كيم زوجه نيكولاس كيدج وابنهما كال كانوا ضمن حضور حفل الزفاف.



من حفل الزفاف (3)



من حفل الزفاف (4)