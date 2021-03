شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلونى بإطلالة كاجوال بعد وصوله كامبريدج للتحضير لفيلم The Tender Bar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات مصورى الباباراتزى عدة صور للنجم جورج كلونى أثناء وصوله إلى كامبريدج بولاية ماساتشوستس من أجل تصوير فيلمه القادم The Tender Bar، مثلما ظهر فى تقرير نشره موقع "ديلى ميل"، وأكد من خلاله أن النجم الذى يرتبط بأكثر من عمل خلال العام الجارى 2021، بات منشغلاً حاليًا بسبب محطته المقبلة في عالم هوليود.



جورج كلونى

وأضاف تقرير الصحيفة البريطانية، أن جورج كلونى حرص على التنزه في شوارع كامبريدج بمجرد وصوله، وقد ظهر بإطلالة كاجوال كعادته، حيث يعتبر نجم هوليود واحدًا من النجوم الذين يعيشون الحياة بطبيعتهم وبصورة اعتيادية.

ويأتى انشغل كلونى بالتحضير لفيلم The Tender Bar، بعد أيام من انتشار تقارير أفادت بخصوص عودته للعمل مع جوليا روبرتس من جديد فى عمل كوميدى يتم التحضير له حالياً.



جورج كلونى بملابس كاجوال فى كامبريدج

وكشف عن ذلك عدد من المواقع الأجنبية مثل موقع "variety "، الذى أكد أن الثنائى الذى حقق نجاحاً كبيراً بواحد من أفضل بتاريخ السينما العالمية Ocean’s Eleven” سيجتمعا من جديد، وبالتالى ستكون عودتهما معاً من جديد بعدما مر على فيلمهما السابق 20 عاماً، حيث تم عرضه فى 2001 بداية الألفية الجديدة وحقق وقتها نجاحاً كبيراً أثناء عرضه.

جدير بالذكر أن نجم هوليود حصل فى وقت سابق من العام الجارى على تكريم الإنجاز الوظيفي لهذا العام في جوائز AARP The Magazine's Movies For Grownup والمقرر إقامته هذا الشهر، حيث أصدرت AARP بيان قالت فيه: "يسعدنا أن نكرم جورج كلوني، الذي يجعله إتقانه وذكائه أحد أكثر الممثلين الموهوبين والمحبوبين في عصرنا"

وتحتفي الجائزة بمسيرة كلوني التي استمرت لعقود في هوليوود، بدءًا من صعوده إلى الصدارة في دور دكتور دوج روس في "ER" إلى التسعينيات في أفلام مثل "O Brother ، Where Art Thou؟" و "Ocean's Eleven"، هذا بالإضافة إلى إخراجه "Confessions of a Dangerous Mind" عام 2002، ومؤخرًا أخرج "The Midnight Sky" على Netflix، وبعيدًا عن صناعة الأفلام ، عتبر جورج كلوني من أشهر النجوم الذين يهتمون بالعمل الاجتماعي.