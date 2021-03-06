شكرا لقرائتكم خبر عن جون سينا يشعل حماس جمهوره ببوستر فيلم Fast & Furious 9 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمى جون سينا، على إشعال حماس جمهوره ومتابعيه بصورة بوستر لفيلم الأكشن المنتظر Fast & Furious 9، المنتظر عرضه فى دور السينما، يوم 25 يونيو المقبل.

وجاء البوستر الذى طرحه "سينا"، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، عبارة عن جانب من المطاردات التي اشتهرت بها السلسلة، حيث يظهر سيارة وهى تطير من فوق سطح الأرض بينما تلاحقها طائرة هليكوبتر مقاتلة.



بوستر فيلم Fast & Furious 9

يأتى هذا فيما حرص النجم العالمي فان ديزل - فى وقت سابق - على مشاركة جمهوره ومتابعيه بمقطع فيديو مجمع للكثير من اللقطات التي جمعته في الأجزاء السابقة من سلسلة الأكشن Fast & Furious، قبل عرض الجزء التاسع من السلسلة الشهيرة، ونشر فان ديزل، مقطع الفيديو الذي ضم عددا من المشاهد التي جمعته مع العائلة عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ليستعيد ذكريات الأجزاء السابقة، مع إضافة مشهد عناق مع النجم العالمي الراحل بول ووكر.