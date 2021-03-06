شكرا لقرائتكم خبر عن نيكولاس كيدج يتزوج للمرة الخامسة والفرق بينهما 31 سنة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزوج نجم هوليوود الشهير نيكولاس كيدج للمرة الخامسة، حيث قرر كيدج البالغ من العمر (57 عامًا) أن يكمل حياته مع ريكو شيباتا ذات الـ(26 عامًا) التى اختارها ليتزوجها وذلك بعد أن جمعتهما قصة حب قوية استمرت لفترة طويلة، وهو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "فارايتى" و"بيبول وغيرهم"، وغيرهم .



كيدج و ريكو

وبالرغم من فرق السن الذى وصل بين الزوجين إلى 31 عامًا إلا أنهما باحثان عن علاقة هادئة مستقرة تعمها الرومانسية، وقد أشارت التقارير المتداولة أن حفل زواج نيكولاس كيدج من ريكو شيباتا أقيم فى سرية تامة بلاس فيجاس خلال شهر فبراير الماضى.

بينما قرر نيكولاس كيدج ان يتواجد المقربين منه فقط بحفل الزفاف لتكون الأجواء أكثر خصوصية ومتعة، فكانت المفاجأة هو حضور زوجته السابقة أليس كيم وابنهما كال، حيث ما زالت الصداقة تجمع بين كيدج وأليس.

يذكر أن نيكولاس كيدج الذي يعيش في لاس فيجاس أعلن خطوبته علي ريكو في شهر أغسطس الماضي، وذلك بعد أن تقدم لطلب الزواج منها عبر FaceTime، حيث كانت تتواجد ريكو في اليابان في ذلك الحين، وهو ما أكده موقع "tmz".