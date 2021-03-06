رابع أغنيات ألبومه الجديد.. محمد منير “زوق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: طرح الفنان محمد منير مساء أمس الجمعة، أغنية “زوق” من ألبومه الجديد “باب الجمال”، عبر “يوتيوب”، من كلمات مجدي نجيب، وألحان وجيه عزيز، وتوزيع رومان بونكا.

وفي وقت سابق، أبصرت 3 أغنيات من ألبومه النور هي: “باب الجمال” كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمرو إسماعيل، و”فينك يا حبيبي” كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين، وتوزيع وهندسة صوتية أمير محروس، وأخيراً “أنا رايق” كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي.

وفوجئ منير بحذف أغنية “فينك يا حبيبي” من “يوتيوب” بعد طرحها بأيام؛ لكن تمت إعادة بثها بعدما تواصلت الشركة المنتجة مع نظيرتها المالكة الأصلية لها، حيث سبق أن قدمها الفنان بحر أبو جريشة العام 1982.