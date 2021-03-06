"القاهرة كابول".. مسلسل يفضح مخططات الإرهاب في مصر والمنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة "سينرجي" المصرية الملصق الدعائي الرسمي لمسلسل "القاهرة كابول"، تمهيداً لعرضه في سباق رمضان 2021 الدرامي.

وتصدر الملصق 5 نجوم وهم الفنان المصري طارق لطفي الذي ظهر شديد الشبه بشخصية الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن، والفنان المصري خالد الصاوي، والفنان المصري فتحي عبدالوهاب، والفنان المصري نبيل الحلفاوي، والفنانة المصرية حنان مطاوع.

ونشر المنتج تامر مرسي عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ملصق المسلسل وأرفقه بتعليق: "محاولة درامية جديدة لفهم التطرف، والتوعية بخطورة الإرهاب وفضحه، الدراما المصرية تطور نفسها على المستوى الفني والمحتوى، المتحدة تخوض معركة الوعي وتفضح مخططات الإرهاب في مصر والمنطقة".





مسلسل "القاهرة كابول" تدور أحداثه في إطار بوليسي تشويقي حول 3 شخصيات رئيسية هي: شخصية الإعلامي ويجسدها النجم فتحي عبدالوهاب، وشخصية ضابط الأمن الوطني ويجسدها النجم خالد الصاوي، وشخصية الإرهابي ويجسدها النجم طارق لطفي، والعمل من إخراج حسام علي، وتأليف عبدالرحيم كمال.

وكان من المقرر أن يتم عرضه في رمضان 2020، ولكن بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا توقف التصوير، وتم تأجيله لعام 2021.